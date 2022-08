Calendario Europei mountain bike oggi: orari 19 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di venerdì 19 agosto 2022) Va in scena oggi la prova di Cross Country maschile ai Campionati Europei di mountain bike 2022. All’interno della splendide cornice dell’Olympiapark, in un percorso costruito appositamente per l’evento, verrà incoronato il nuovo Campione continentale. LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei DI mountain bike ALLE 17.00 In una startlist con qualche assenza, causata soprattutto dalla vicinanza con i Campionati del Mondo del 28 agosto, spicca su tutti il nome di Thomas Pidcock. Il britannico, già Campione Olimpico di specialità e Campione del Mondo di ciclocross, va a caccia di un altro prestigiosissimo titolo. I suoi principali rivali saranno gli svizzeri Mathias Flueckiger e Filippo Colombo. mountain bike, ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) Va in scenala prova di Cross Country maschile ai Campionatidi2022. All’interno della splendide cornice dell’Olympiapark, in un percorso costruito appositamente per l’evento, verrà incoronato il nuovo Campione continentale. LA DIRETTA LIVE DEGLIDIALLE 17.00 In una startlist con qualche assenza, causata soprattutto dalla vicinanza con i Campionati del Mondo del 28, spicca su tutti il nome di Thomas Pidcock. Il britannico, già Campione Olimpico di specialità e Campione del Mondo di ciclocross, va a caccia di un altro prestigiosissimo titolo. I suoi principali rivali saranno gli svizzeri Mathias Flueckiger e Filippo Colombo., ...

infoitsport : Calendario Europei tuffi grandi altezze Roma oggi - infoitsport : Calendario Europei 2022 oggi: orari tutti gli sport venerdì 19 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara - zazoomblog : Calendario Europei atletica oggi: orari 19 agosto programma tv streaming italiani in gara - #Calendario #Europei… - zazoomblog : Calendario Europei tuffi Roma oggi: orari 19 agosto programma tv streaming italiani in gara - #Calendario #Europei… - infoitsport : Calendario Europei ginnastica artistica oggi: orari giovedì 18 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara -