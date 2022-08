Calendario Europei atletica oggi: orari venerdì 19 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di venerdì 19 agosto 2022) oggi venerdì 19 agosto va in scena la quinta giornata di gare agli Europei 2022 di atletica leggera. L’Italia vuole essere grande protagonista a Monaco (Germania). Si sogna in grande con Filippo Tortu nella finale dei 200 metri, torna in gara Marcell Jacobs pronto a trascinare la rimaneggiata 4×100 verso l’atto conclusivo. LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei DI atletica DI oggi ALLE 10.00 E ALLE 20.27 Da non perdere la finale dei 3000 siepi con Ahmed Abdelwahed, Ala Zoghlami, Osama Zoghlami; Ludovica Cavalli e Gaia Sabbatini sui 1500 metri; Ayomide Folorunso sui 400 ostacoli, ma anche Ottavia Cestonaro nel triplo, Dalia Kaddari sui 200 metri e le batterie delle altre staffette. Di seguito il Calendario completo, il ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022)19va in scena la quinta giornata di gare agli2022 dileggera. L’Italia vuole essere grande protagonista a Monaco (Germania). Si sogna in grande con Filippo Tortu nella finale dei 200 metri, torna inMarcell Jacobs pronto a trascinare la rimaneggiata 4×100 verso l’atto conclusivo. LA DIRETTA LIVE DEGLIDIDIALLE 10.00 E ALLE 20.27 Da non perdere la finale dei 3000 siepi con Ahmed Abdelwahed, Ala Zoghlami, Osama Zoghlami; Ludovica Cavalli e Gaia Sabbatini sui 1500 metri; Ayomide Folorunso sui 400 ostacoli, ma anche Ottavia Cestonaro nel triplo, Dalia Kaddari sui 200 metri e le batterie delle altre staffette. Di seguito ilcompleto, il ...

zazoomblog : Calendario Europei atletica oggi: orari 19 agosto programma tv streaming italiani in gara - #Calendario #Europei… - zazoomblog : Calendario Europei tuffi Roma oggi: orari 19 agosto programma tv streaming italiani in gara - #Calendario #Europei… - infoitsport : Calendario Europei ginnastica artistica oggi: orari giovedì 18 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: Gregorio scenderà in acqua Sabato 20 e Domenica 21 Agosto ?? #LENRoma2022 | #Roma2022 | #Paltrinieri - flazia24 : RT @Eurosport_IT: Gregorio scenderà in acqua Sabato 20 e Domenica 21 Agosto ?? #LENRoma2022 | #Roma2022 | #Paltrinieri -