Calendario Europei 2022 oggi: orari di tutti gli sport venerdì 19 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

oggi, venerdì 19 agosto, si terrà la nona giornata di gare sia per quanto riguarda gli Europei 2022 degli sport acquatici, in programma a Roma, che per quel che concerne gli European Championships 2022, previsti a Monaco di Baviera, in Germania. 

LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei DI ATLETICA DI oggi ALLE 10.00 E ALLE 20.27 
LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei DI TUFFI ALLE 10.00 
LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei DI TUFFI GRANDI ALTEZZE ALLE 18.00 
LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei DI CANOA VELOCITA' ALLE 9.00 
LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei DI MOUNTAIN BIKE ALLE 17.00

