Calenda fa l’eroe che si è immolato per la Patria | «Ho rinunciato a un sacco di posti»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 19 agosto 2022) La nuova strategia di. Parla di se stesso come di colui che si èper la. Si è sacrificato per la causa e per il bene comune. Una sorta di eroe dei nostri tempi. «Non ho rotto con Letta per convenienza. Io hoa undi, rompendo l’alleanza con il Pd, ok?», dice a “In Onda” su La7. Il sottinteso è: dove lo trovi uno che non pensa alle poltrone? Anzi, che rinuncia ad averle? Incredibile a dirsi, il leader di Azione si autoelogia. Ma la recita in tv non convince nessuno.alla Bonino: stia attenta alle parole Lui è perciò il “buono”. A differenza degli altri. E fra gli altri inserisce anche la sua ex compagna di viaggio politico. «Questo lo dico anche alla mia amica Emma Bonino che forse deve stare un po’ più attenta ...