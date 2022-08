Calciomercato Milan, Di Marzio: “Ripresi i contatti per Tanganga” (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Milan ha riaperto la trattativa con il Tottenham per Japhet Tanganga, difensore classe 1999: colloqui Ripresi nelle ultime ore Leggi su pianetamilan (Di venerdì 19 agosto 2022) Ilha riaperto la trattativa con il Tottenham per Japhet, difensore classe 1999: colloquinelle ultime ore

DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Rifiutata la nuova offerta del @PSG_inside per Milan #Skrinair. La situazione - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, riavviati i contatti con il @SpursOfficial per #Tanganga - cmdotcom : #Milan, missione in Argentina per il gioiello #Alcaraz: la situazione - sportli26181512 : Milan-Tanganga, ripresi i contatti col Tottenham. Le news di calciomercato: Ripresi i contatti con gli Spurs per il… - interliveit : RT @RaffaeleAmato14: ??Come prevedibile Lotito ha aperto al prestito di Acerbi. Inter all'orizzonte per il difensore ai margini della Lazio… -