CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED, ARRIVA CASEMIRO PER 70 MILIONI (Di venerdì 19 agosto 2022) Il MANCHESTER UNITED sta per compiere un’operazione di mercato che potrebbe rasentare la follia, almeno da punto di vista economico: acquistare CASEMIRO dal Real Madrid per 70 MILIONI di euro. Le due sconfitte nelle prime due giornate di Premier League devono aver indotto la società ad accelerare, regalando finalmente a Ten Hag i giocatori necessari per riportare i Red Devils ai livelli di un tempo, in modo particolare in Champions League. Nasce da qui, dopo gli addii di Matic e Pogba, l’idea di puntare su un altro veterano, che in carriera ha vinto tutto e che ha ancora fame. CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED, 20 MILIONI ALL’ANNO PER CASEMIRO Lo stipendio che prenderebbe CASEMIRO al MANCHESTER ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 19 agosto 2022) Ilsta per compiere un’operazione di mercato che potrebbe rasentare la follia, almeno da punto di vista economico: acquistaredal Real Madrid per 70di euro. Le due sconfitte nelle prime due giornate di Premier League devono aver indotto la società ad accelerare, regalando finalmente a Ten Hag i giocatori necessari per riportare i Red Devils ai livelli di un tempo, in modo particolare in Champions League. Nasce da qui, dopo gli addii di Matic e Pogba, l’idea di puntare su un altro veterano, che in carriera ha vinto tutto e che ha ancora fame., 20ALL’ANNO PERLo stipendio che prenderebbeal...

