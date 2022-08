Calciomercato: Inter. Ufficiale la cessione di Casadei al Chelsea (Di venerdì 19 agosto 2022) Il centrocampista classe 2003 ha firmato un contratto di sei stagioni con i Blues. MILANO - L'Inter ha reso nota "la cessione di Cesare Casadei al Chelsea". "Il centrocampista classe 2003 si ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 19 agosto 2022) Il centrocampista classe 2003 ha firmato un contratto di sei stagioni con i Blues. MILANO - L'ha reso nota "ladi Cesareal". "Il centrocampista classe 2003 si ...

MarcoBovicelli : “Emozionato, prontissimo a cominciare”: eccolo Cesare #Casadei in partenza in questi minuti da Milano per Londra, i… - DiMarzio : #Inter, contatti col @ChelseaFC per #Chalobah. Prima apertura della @OfficialSSLazio per il prestito di #Acerbi - Gazzetta_it : Assalto Psg a Skriniar: l'Inter fa muro. Via solo per 90 milioni #calciomercato - saIva___ : RT @Gazzetta_it: Inter, il Psg tenta (di nuovo) l'assalto a Skriniar. Tocca ai nerazzurri decidere se accettare l'offerta - internewsit : Skriniar, l'Inter rassicura Inzaghi e aumenta la quota cessione: ora 10 in più - SM - -