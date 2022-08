Calciomercato Atalanta, ora è tutto vero: l’hanno preso, esulta Gasperini (Di venerdì 19 agosto 2022) Prosegue la rivoluzione in casa Atalanta. Il club, in mattinata, ha ufficializzato l’acquisto di un nuovo esterno. Sorride Gasperini. Mattinata di lavoro in casa Atalanta. La squadra si è allenata nel centro sportivo di Zingonia, al fine di preparare al meglio la prossima sfida in campionato contro il Milan. Gian Piero Gasperini, nell’occasione, avrà a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 19 agosto 2022) Prosegue la rivoluzione in casa. Il club, in mattinata, ha ufficializzato l’acquisto di un nuovo esterno. Sorride. Mattinata di lavoro in casa. La squadra si è allenata nel centro sportivo di Zingonia, al fine di preparare al meglio la prossima sfida in campionato contro il Milan. Gian Piero, nell’occasione, avrà a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato I @Atalanta_BC, trattativa in corso con l'@OM_Officiel per lo scambio #Malinovskyi-#Under - DiMarzio : #Soppy all'@Atalanta_BC dall'@Udinese_1896 ?? domani l'esterno sarà a #Bergamo per visite e firma #calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, domani incontro tra #Rabiot e la dirigenza del @ManUtd. Nei giorni scorsi proposto lo… - calsciomercato : ? UFFICIALE | Brandon Soppy è un nuovo giocatore dell’Atalanta, arriva dell’Udinese per 10M€ bonus inclusi. Contrat… - news_mercato_ : #Calciomercato, Brandon #Soppy è un nuovo giocatore dell’#Atalanta l: arriva dall’#Udinese a titolo definitivo per… -