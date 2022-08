Calcio: Ten Hag blinda CR7, 'è nei piani del Manchester United' (Di venerdì 19 agosto 2022) Manchester, 19 ago. -(Adnkronos) - "Lo ripeto, Cristiano è nei nostri piani. Non so perché ci si concentri su di lui, ma è così". L'allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag, conferma l'incedibilità di Cristiano Ronaldo nonostante la volontà del portoghese sembri essere quella di lasciare Old Trafford. Bocche cucite sull'imminente arrivo di Casemiro dal Real Madrid. "Non posso dire nulla a riguardo", taglia corto il tecnico olandese durante la conferenza stampa a tre giorni dal big match con il Liverpool. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022), 19 ago. -(Adnkronos) - "Lo ripeto, Cristiano è nei nostri. Non so perché ci si concentri su di lui, ma è così". L'allenatore del, Erik Ten Hag, conferma l'incedibilità di Cristiano Ronaldo nonostante la volontà del portoghese sembri essere quella di lasciare Old Trafford. Bocche cucite sull'imminente arrivo di Casemiro dal Real Madrid. "Non posso dire nulla a riguardo", taglia corto il tecnico olandese durante la conferenza stampa a tre giorni dal big match con il Liverpool.

