Calcio: Juric, 'Lukic convocato per la Lazio ma non sarà il capitano' (Di venerdì 19 agosto 2022) Torino, 19 ago. - (Adnkronos) - "Lukic? Contro la Lazio è convocato, ma non sarà il capitano". Esordisce così Ivan Juric in conferenza stampa: l'allenatore del Torino è tornato a parlare del centrocampista serbo che era stato escluso per motivi disciplinari nella prima giornata contro il Monza. "Mi sono confrontato con il presidente riguardo la situazione -spiega il tecnico croato-. Se il giocatore si scusa con la squadra e capisce l'errore, non ci sono problemi. Sono contento di come il gruppo ha reagito nella prima di campionato, non devo dare alcun segnale". Juric successivamente parla dei nuovi acquisti Schuurs e Miranchuk, infortunato subito dopo il suo arrivo: "Perr è arrivato giovedì, cercheremo di inserirlo il prima possibile. Per Aleksej mi dispiace ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Torino, 19 ago. - (Adnkronos) - "? Contro la, ma nonil". Esordisce così Ivanin conferenza stampa: l'allenatore del Torino è tornato a parlare del centrocampista serbo che era stato escluso per motivi disciplinari nella prima giornata contro il Monza. "Mi sono confrontato con il presidente riguardo la situazione -spiega il tecnico croato-. Se il giocatore si scusa con la squadra e capisce l'errore, non ci sono problemi. Sono contento di come il gruppo ha reagito nella prima di campionato, non devo dare alcun segnale".successivamente parla dei nuovi acquisti Schuurs e Miranchuk, infortunato subito dopo il suo arrivo: "Perr è arrivato giovedì, cercheremo di inserirlo il prima possibile. Per Aleksej mi dispiace ...

