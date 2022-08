Calcio, Dazn rilancia: dopo disservizi rimborso diretto e in regalo una giornata di campionato (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – dopo i disservizi Dazn corre ai ripari e garantisce un indennizzo del 25% versato direttamente sul conto dei clienti e una giornata di campionato in regalo. Durante l’incontro con il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, il Mise, l’Agcom e la Lega Serie A, svoltosi in un clima costruttivo tra le parti, Dazn ha chiarito la natura straordinaria e non prevedibile dell’evento verificatosi nelle giornate di sabato e domenica e ha confermato quanto già indicato con il comunicato del 15 agosto circa la ferma intenzione di voler procedere tempestivamente al riconoscimento degli indennizzi a favore dei clienti e tifosi la cui soddisfazione rappresenta la priorità assoluta per la piattaforma di streaming. Per il disservizio tecnico che ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) –corre ai ripari e garantisce un indennizzo del 25% versato direttamente sul conto dei clienti e unadiin. Durante l’incontro con il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, il Mise, l’Agcom e la Lega Serie A, svoltosi in un clima costruttivo tra le parti,ha chiarito la natura straordinaria e non prevedibile dell’evento verificatosi nelle giornate di sabato e domenica e ha confermato quanto già indicato con il comunicato del 15 agosto circa la ferma intenzione di voler procedere tempestivamente al riconoscimento degli indennizzi a favore dei clienti e tifosi la cui soddisfazione rappresenta la priorità assoluta per la piattaforma di streaming. Per ilo tecnico che ...

