(Di venerdì 19 agosto 2022) CALCIO. A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano, ex direttore sportivo tra le tante della Roma. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Ad oggi, ilpiùlo hanno fatto Roma e: possiamo dire che abbiano fatto anche i migliori colpi? “Sicuramente sì. Per progetti e motivi diversi, sicuramente sì. La Roma hagiocatori più pronti e di esperienza, ilcon calciatori validissimi ma più di prospettiva. Hanno cercato di ridurre, sulla carta, il gap dalle squadre di testa, poi il campo dovrà giudicare e dare i verdetti definitivi. Entrambi i club hanno lavorato per farsi trovare pronti”. La ...

napolipiucom : Caira: 'Il Napoli ha preso l'Insigne 4.0. Mercato scoppiettante degli azzurri' #acquisti #CalcioNapoli… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Caira: 'Il Napoli ha calciatori validissimi e di prospettiva' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Caira: 'Il Napoli ha calciatori validissimi e di prospettiva' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Caira: 'Il Napoli ha calciatori validissimi e di prospettiva' - napolimagazine : L'ANALISI - Caira: 'Il Napoli ha calciatori validissimi e di prospettiva' -

napolipiu.com

... è intervenuto Stefano, agente FIFA ed ex procuratore di Francesco Totti. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Tutte le news sul calciomercato e sul...... è intervenuto Stefano, agente FIFA ed ex procuratore di Francesco Totti. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Tutte le news sul calciomercato e sul... Caira: “Il Napoli ha preso l’Insigne 4.0. Mercato scoppiettante degli azzurri” L'ex ds della Roma Caira ritiene che Raspadori sia l'Insigne 4.0, per lui è un ottimo acquisto da parte del Napoli nel mercato.A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano Caira, ex direttore sportivo tra le tante della Roma. Ad oggi, il mercato più scoppiettante lo hanno fatto Roma e Napoli: possia ...