Cagliari | Capozucca conferma | «Rog e Nandez resteranno con noi»

Calcio_Casteddu : ?? Ultimi 14 giorni di trattative ?? Il futuro di #Rog e #Nàndez? ?? Le parole del ds del #Cagliari #Capozucca - andre_mala94 : @pianetagenoa Che abbia ragione o meno, credo che Capozucca debba parlare di Genoa solo se interessato a qualche sc… - CentotrentunoC : #Cagliari ?? #Rog e #Nandez, da partenti a possibili certezze ?? A confermarlo le parole del ds rossoblù Stefano… - CagliariNews24 : Capozucca: «Rog e Nandez? Il Cagliari potrà contare su di loro» - CagliariNews24 : Mancosu, il suo ritorno è una scommessa: Giulini e Capozucca ci credono -

Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Stefano, direttore sportivo delnonché ex del Genoa dell'era Preziosi, è intervenuto a Radio Skylab per parlare di mercato e non solo: "Ilconterà su Rog e Nandez, al 90% ......sorpresa che ha lasciato sperare di essere in questo inizio di militanza rossoblù Il presidente Giulini e il dsdevono dire chiaramente quello che dovrà essere il campionato del: ...Il Cagliari Calcio, ha praticamente chiuso il mercato. Ci potrebbe essere ancora qualche cessione ed operazioni di contorno Ma non è tutto. Stefano Capozucca deve chiudere anche un altro acquisto. Ser ...Poche ma importanti parole da parte del ds del Cagliari ai colleghi di Radio Skylab: “Al 90% resteranno ancora con noi” ...