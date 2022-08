Bruscolotti | “Gap accorciato dalle milanesi In difesa troppe incertezze | la soluzione è…

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 19 agosto 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe, storico ex capitano del Napoli. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Qualcuno dice che Simeone assomigli a Careca: “Ci sarà qualcosa, hanno qualche similitudine, ma Antonio era un’altra cosa. Per carità, Simeone è un ottimo calciatore di sangue caliente, al Napoli avrà motivi per mettersi in mostra. Se sarà solo un vice Osimhen o i due formeranno una coppia, toccherà a Spalletti deciderlo“. A Verona grande partita, ma c’è stato un anello debole? “Il Napoli, in, presenta sempre le solite. I due centrali lasciano troppo spazio agli avversari. Se non marchi ad uomo, non devi lasciar passare la palla. Non è un problema di interpreti ...