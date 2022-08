Brasile | Bolsonaro strattona un contestatore YouTuber e prova a strappargli il telefono di mano – Il video

(Di venerdì 19 agosto 2022) Il presidente brasiliano Jairhato a togliere violentemente diila una persona che lo stava contestando. Le immagini sono state girate fuori dalla sede della Presidenza brasiliana, il Palazzo do Planalto, a Brasilia e sono state pubblicate da Globo. Durante lo scatto di alcuni selfie del presidente con i suoi sostenitori, Wilker Leao – noto per aver filmato e pubblicato su Tik Tok ei suoi scontri con i sostenitori di– arriva per fargli alcune domande sulla sua alleanza con alcuni partiti di destra e di centro. A quel punto, si vede nel, Leao viene spinto via da un apparente agente di sicurezza, ma si rifiuta di andarsene. L’influencer comincia a insultare il presidente, definendolo tra le altre cose un ...

adrianobiondi : Intervista da leggere, segnalo: il ruolo di Lorenzato ( - Open_gol : Wilker Leao è noto per le sue proteste politiche contro il presidente - My_Salute : Brasile (elezioni presidenziali), sondaggio Datafolha: Lula (PT, centrosinistra): 59% (-2) Bolsonaro (PL, a destra… - Giusepp69894699 : @GiorgiaMeloni Con voi al governo a gestire la pandemia un milione di morti come nel Brasile di bolsonaro e nell’America di trump - Maxneves29 : RT @JosianaZs: Il Brasile è Bolsonaro. Qualcuno ha mai visto un presidente con tale popolarità? -

