Borussia Dortmund Ronaldo, suggestione tedesca per il portoghese: le ultime (Di venerdì 19 agosto 2022) Dalla Germania lanciano l’indiscrezione secondo cui il portoghese Cristiano Ronaldo potrebbe essere un’idea di mercato per il Borussia Dortmund Dalla Germania lanciano l’indiscrezione secondo cui il portoghese Cristiano Ronaldo potrebbe essere un’idea di mercato per il Borussia Dortmund. Secondo la Bild, infatti, l’asso del Manchester United potrebbe cambiare aria e l’unica squadra che gli garantirebbe di giocare in Europa è proprio quella giallonera. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Dalla Germania lanciano l’indiscrezione secondo cui ilCristianopotrebbe essere un’idea di mercato per ilDalla Germania lanciano l’indiscrezione secondo cui ilCristianopotrebbe essere un’idea di mercato per il. Secondo la Bild, infatti, l’asso del Manchester United potrebbe cambiare aria e l’unica squadra che gli garantirebbe di giocare in Europa è proprio quella giallonera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

it_inter : #Akanji è un dossier aperto, trattativa non semplice con il Borussia Dortmund #Chalobah è stato proposto dal Chel… - junews24com : Ronaldo Borussia Dortmund? Watzke rompe il silenzio: ecco la verità - - vecchiorottame : @paolojuventus22 @SerieA @sscnapoli Verona - Napoli, Rui e Zielinski volevano fare lo schema stile Borussia Dortmund ma non si sono capiti. - MentalitNeroaz1 : @Gazzetta_it - Akanji vuole solo l'Inter e sta spingendo per approdare in nerazzurro. Il difensore svizzero del Bor… - pandolfifiore : @La10delNapoli @SerieA È uno schema, copiato dal borussia Dortmund. L’anno scorso così segnammo il 2-1 a firenze -