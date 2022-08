Bolsonaro che prova a togliere il telefono allo youtuber è come chi svuota il mare con un cucchiaino

(Di venerdì 19 agosto 2022) Il Presidente brasiliano Jairhato aildalle mani di Wilker Leão, che si stava riprendendo mentre contestava il Presidente. Leão è noto sui social, principalmente YouTube e TikTok, per i suoi video in cui intervista i principali personaggi politici brasiliani tra cui i sostenitori di, spesso arrivandoscontro con questi ultimi. Su YouTube, il suo canale conta 33.700 iscritti, e nell’immagine in copertina si legge: «Discutendo di militarismo, diritto, politica e società». Nella sezione Informazioni spiega che l’obiettivo è quello di promuovere la conoscenza su tutto ciò che è legato all’universo politico e militare e che solo attraverso la discussione si può costruire la conoscenza. Su TikTok, Leão è seguito da 131.000 persone. LEGGI ...

È un fenomeno che di certo si spiega con il fatto che Bolsonaro ha introdotto da questo mese gli aumenti degli aiuti sociali da 400 a 600 reais del suo programma Auxilio Brasil, con il quale aveva ... Fatto sta che Bolsonaro (ex capitano dell'esercito) avrebbe deciso di trasformare la tradizionale parata militare del 7 settembre (anniversario dell'indipendenza del Brasile) in un evento elettorale ... Fuori dal Palácio do Planalto, sede della Presidenza brasiliana a Brasilia, è stato ripreso un video che immortala il presidente brasiliano Jair Bolsonaro che aggredisce in modo violento un suo contestatore ... A ottobre il Brasile tornerà alle urne per eleggere il nuovo presidente. Da una parte rimane candidato il presidente uscente e tanto contestato Jair Bolsonaro, dall'altra c'è il ritorno sulla scena politica ...