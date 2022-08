Bologna Verona: attento Cioffi, il Dall’Ara costò la panchina a Di Francesco – VIDEO (Di venerdì 19 agosto 2022) Sfida già delicatissima quella tra Bologna e Verona nella seconda giornata di Serie A: Cioffi trema dopo quanto successo a Di Francesco Bologna Verona sarà un confronto tra due squadre che hanno perso alla prima giornata. Il Bologna ha sfiorato l’impresa in casa della Lazio, passando anche in vantaggio ma non è stato fortunato e la rimonta avversaria è iniziata da un autogol di De Silvestri. Mihajlovic è stato critico con i suoi per avere preso dei gialli stupidi, tra i quali quello che è costato l’espulsione a Soumaoro. Benissimo il Verona davanti ma disastroso dietro: si spiega così in estrema sintesi la sconfitta per 5-2 con il Napoli al Bentegodi. La panchina di Cioffi pare già traballante. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Sfida già delicatissima quella tranella seconda giornata di Serie A:trema dopo quanto successo a Disarà un confronto tra due squadre che hanno perso alla prima giornata. Ilha sfiorato l’impresa in casa della Lazio, passando anche in vantaggio ma non è stato fortunato e la rimonta avversaria è iniziata da un autogol di De Silvestri. Mihajlovic è stato critico con i suoi per avere preso dei gialli stupidi, tra i quali quello che è costato l’espulsione a Soumaoro. Benissimo ildavanti ma disastroso dietro: si spiega così in estrema sintesi la sconfitta per 5-2 con il Napoli al Bentegodi. Ladipare già traballante. L'articolo ...

Ftbnews24 : Bologna-Verona, le probabili formazioni: Mihajlovic si affida ad Arnautovic, tandem Henry e Lasagna per Cioffi… - ZonaBianconeri : RT @ClaudiaScelzi: Numero di infortunati, ad oggi, per squadre di #SerieA: • Bologna, Monza, Napoli e Verona 0. • Empoli, Lazio, Milan e Ro… - ClaudiaScelzi : Numero di infortunati, ad oggi, per squadre di #SerieA: • Bologna, Monza, Napoli e Verona 0. • Empoli, Lazio, Milan… - zazoomblog : Bologna-Verona le probabili formazioni e dove vederla in TV - #Bologna-Verona #probabili #formazioni - 4gog0 : Vista su Instagram Title race: Milan, Juventus UCL Battle: Inter, Roma, Napoli Race for Europe: Lazio, Atalanta, F… -