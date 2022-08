Bologna, fulmine danneggia sistema elettrico alla stazione di Santa Viola: treni in ritardo fino a 200 minuti (Di venerdì 19 agosto 2022) Il maltempo provoca disagi anche alla circolazione ferroviaria. A Bologna si sono verificati forti ritardi nel nodo ferroviario per un guasto ai sistemi di gestione della circolazione dovuto alla pioggia a partire dalle 8 di venerdì mattina, quando un fulmine ha danneggiato il sistema elettrico nei pressi della stazione di Santa Viola. Per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali – spiega trenitalia sul suo sito – sono possibili ritardi fino a 200 minuti. Secondo quanto segnalato da trenitalia sono 22 i treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti in tempi di percorrenza più lunghi del solito e superiori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Il maltempo provoca disagi anchecircolazione ferroviaria. Asi sono verificati forti ritardi nel nodo ferroviario per un guasto ai sistemi di gestione della circolazione dovutopioggia a partire dalle 8 di venerdì mattina, quando unhato ilnei pressi delladi. Per iAlta Velocità, Intercity e Regionali – spiegatalia sul suo sito – sono possibili ritardia 200. Secondo quanto segnalato datalia sono 22 iAlta Velocità e Intercity direttamente coinvolti in tempi di percorrenza più lunghi del solito e superiori ...

Corriere : Fulmine colpisce la stazione di Bologna, ritardi sulla linea Alta Velocità tra Milano e Firenze - HOWLJlN : Indovinate chi è sul freccia rossa diretta a Milano, indovinate chi è ferma per un guasto alla linea causa fulmine a Bologna, esatto, io ! - Nutizieri : Maltempo in Emilia-Romagna, «bomba d’acqua» a Reggio e Ferrara. A Bologna treni in ritardo per un fulmine… - PaoloX68 : RT @corrierebologna: «Bomba d’acqua» a Reggio e Ferrara. Bologna, un fulmine ferma i treni Temporali e grand... - corrierebologna : «Bomba d’acqua» a Reggio e Ferrara. Bologna, un fulmine ferma i treni Temporali e grand... -