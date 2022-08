Bologna, festa de L’Unità in campagna elettorale. FdI attacca: “Per Pd regole valgono meno” (Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago – La festa de L’Unità, di per sé, non dovrebbe costituire un problema di tipo “tecnico”, per così dire. Lo diventa però in questo anno, del tutto particolare, di campagna elettorale estiva. Da quanto viene riportato sull’Ansa, la questione sta diventando un caso. festa de L’Unità in piena campagna elettorale La celebrazione è notoriamente una riunione di sinistra del più acceso risma fucsia, in un luogo che è già di per sé una roccaforte del Pd come lo era sempre stata dei suoi partiti progenitori (Ds e Pds). Durante la festa de L’Unità, i dem effettivamente monopolizzano lo spazio pubblico molto più di quanto non facciano solitamente nella regione e, per certi versi, nell’intero Paese. Se in tempi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago – Lade, di per sé, non dovrebbe costituire un problema di tipo “tecnico”, per così dire. Lo diventa però in questo anno, del tutto particolare, diestiva. Da quanto viene riportato sull’Ansa, la questione sta diventando un caso.dein pienaLa celebrazione è notoriamente una riunione di sinistra del più acceso risma fucsia, in un luogo che è già di per sé una roccaforte del Pd come lo era sempre stata dei suoi partiti progenitori (Ds e Pds). Durante lade, i dem effettivamente monopolizzano lo spazio pubblico molto più di quanto non facciano solitamente nella regione e, per certi versi, nell’intero Paese. Se in tempi ...

