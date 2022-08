Bologna, CorSport: “Vrancx e Moro obbiettivi per la mediana” (Di venerdì 19 agosto 2022) Bologna Vrancx- Lavoro forzato oggi per gli uomini di Mihaljovic che, sfideranno il Verona nella gara di domenica alle ore 18:30. Gara fondamentale per entrambe le squadre, visto la sconfitta alla prima giornata. Il Bologna continua in maniera attiva il suo mercato in vista dei prossimi impegni, già di fondamentale importanza per i Rossobu. Dopo l’addio di Svanberg, gli Emiliani hanno acquistato solamente Ferguson, e l’allenatore dei Felsinei non è felice di ciò. Chiede rinforzi sia in attacco, visto che Arnautovic non garantirà titolarità per tutta la stagione e in mediana. Come riporta il Corriere dello Sport il direttore sportivo ex Atalanta, Giovanni Sartori, ha in mente due nomi: Vrancx e Nikola Moro. Il primo, classe 02? è un centrocampista molto duttile e può agire sia da ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 19 agosto 2022)- Lavoro forzato oggi per gli uomini di Mihaljovic che, sfideranno il Verona nella gara di domenica alle ore 18:30. Gara fondamentale per entrambe le squadre, visto la sconfitta alla prima giornata. Ilcontinua in maniera attiva il suo mercato in vista dei prossimi impegni, già di fondamentale importanza per i Rossobu. Dopo l’addio di Svanberg, gli Emiliani hanno acquistato solamente Ferguson, e l’allenatore dei Felsinei non è felice di ciò. Chiede rinforzi sia in attacco, visto che Arnautovic non garantirà titolarità per tutta la stagione e in. Come riporta il Corriere dello Sport il direttore sportivo ex Atalanta, Giovanni Sartori, ha in mente due nomi:e Nikola. Il primo, classe 02? è un centrocampista molto duttile e può agire sia da ...

