Bollettino Covid di oggi venerdì 19 agosto 2022: 24.691 nuovi contagi e 124 morti. Positività al 15,5% (Di venerdì 19 agosto 2022) Bollettino Covid di oggi venerdì 19 agosto 2022: 24.691 nuovi contagi e 124 morti. L'indice di Positività è al 15,5%. +++news in aggiornamento+++ Leggi su leggo (Di venerdì 19 agosto 2022)di19: 24.691e 124. L'indice diè al 15,5%. +++news in aggiornamento+++

SkyTG24 : #Covid19, le news. Svolta in Usa: vaccini e cure non saranno più gratis. DIRETTA - ledicoladelsud : Covid oggi Italia, 24.691 contagi e 124 morti: bollettino 19 agosto - telodogratis : Covid oggi Italia, 24.691 contagi e 124 morti: bollettino 19 agosto - cdsnews : Il bollettino Covid del 19 agosto: 116 nuovi positivi, 1721 casi attivi, 45 posti letto - fanpage : Sono 24.691 i casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. I dati sono riportati nel bollettino di og… -