Blitz dei Carabineri all’Outlet di Marcianise | arrestato durante lo shopping

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 19 agosto 2022) Era in giro per l‘Outlet diquando è stato fermato per un controllo dai Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della locale Compagnia. L’uomo, un 48enne del posto, si aggirava con fare sospetto nei pressi dell’area commerciale dell’Outlet “La Reggia”, alla guida dell’autovettura in uso, con a bordo un minore., pusherdai L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.