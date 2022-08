Blitz ai Musei Vaticani | gli attivisti per il clima si incollano alla statua del Laocoonte

(Di venerdì 19 agosto 2022) Città del Vaticano – Nuovodeglidi Ultima Generazione che oggi si sono ‘incollati’base delladiall’interno deiesponendo uno striscione con scritto “no gas e no carbone”. L’azione, condotta da due di loro, è stata immortalata dai telefonini tra lo stupore di turisti e visitatori. “Come, scienziati esono i testimoni che cercano di avvertire chi li circonda sulle conseguenze che le azioni di oggi avranno sul futuro – spiega il collettivo in una nota -. Come, scienziati enon vengono ascoltati o, peggio, vengono messi a tacere dpolitica, più interessata a difendere i privilegi di una ...

Gli attivisti di Ultima Generazione si sono 'incollati' alla base della statua di Laocoonte all'interno deivaticani esponendo uno striscione con ...'Come il sacerdote troiano che avvisò del pericolo di accettare il cavallo inviato dagli ateniesi, scienziati e attivisti vengono messi a tacere dalla politica', spiegano gli ambientalisti di Ultima ..Nuovo blitz degli attivisti di Ultima Generazione che oggi si sono 'incollati' alla base della statua di Laocoonte all'interno dei musei vaticani esponendo uno striscione con scritto 'no gas e no carb ...L'azione è stata immortalata dai telefonini tra lo stupore di turisti e visitatori. 'Come Laocoonte, scienziati e attivisti sono i testimoni che cercano di avvertire chi li circonda sulle conseguenze ...