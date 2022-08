Bianca Balti e la nuova maternità: dopo Matilde e Mia sogna il terzo figlio (senza papà) (Di venerdì 19 agosto 2022) Diventare mamma. Ancora una volta. Nonostante tutto, anche senza la presenza di un papà al proprio fianco. Bianca Balti, 37 anni, è pronta a tutto per realizzare il suo desiderio: una nuova maternità. La terza, dopo Matilde e Mia, le due bimbe nate da precedenti relazioni. Ora, dopo la fine di un amore sbagliato, è single. Ma non vuole rinunciare al sogno di stringere tra le braccia di nuovo un bebè. A marzo aveva raccontato di aver congelato gli ovociti in nome dell’indipendenza riproduttiva. Oggi si mostra sui social con le siringhe della fertilità tra le mani. Perché c’è qualcosa che ha accelerato questa decisione: le è stato diagnosticata la mutazione genetica BRCA 1. Bianca Balti ... Leggi su amica (Di venerdì 19 agosto 2022) Diventare mamma. Ancora una volta. Nonostante tutto, anchela predi unal proprio fianco., 37 anni, è pronta a tutto per realizzare il suo desiderio: una. La terza,e Mia, le due bimbe nate da precedenti relazioni. Ora,la fine di un amore sbagliato, è single. Ma non vuole rinunciare al sogno di stringere tra le braccia di nuovo un bebè. A marzo aveva raccontato di aver congelato gli ovociti in nome dell’indipendenza riproduttiva. Oggi si mostra sui social con le siringhe della fertilità tra le mani. Perché c’è qualcosa che ha accelerato questa decisione: le è stato diagnosticata la mutazione genetica BRCA 1....

