Berlusconi torna sulla Giustizia | introdurremo separazione delle carriere

(Di venerdì 19 agosto 2022) "Quando saremo al governola. Perché - come avviene in altri paesi - nei processi si devono confrontare l'avvocato dell'accusa e l'avvocato della difesa, con pari diritti e con gli stessi strumenti. E nessuno dei due dev'essere un amico, un collega di chi giudica". Lo sottolinea il leader di Fi Silviochesul capitolodel programma di governo del centrodestra, nella pillola quotidiana pubblicata sui suoi social.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/08/-magistrati 20220819 video 11504243.mp4"/video"Un processo - afferma ...

