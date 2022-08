(Di venerdì 19 agosto 2022) La questione dellanel simbolo di Fratelli d’? «Francamente mi sembra il più irrilevante dei dibattiti». Silvioin un’intervista a Il Foglio liquida con poche parole tutte lestrumentali della sinistra contro Fratelli d’sul centro«Il nostro centro– puntualizza – non ha nulla a che vedere con le componenti di estremache esistono in altri Paesi, mentre infortunatamente ininfluenti perché esiste una. La nostra presenza – lo ripeto – è garanzia della vocazione, europeista e atlantista della coalizione. Se così non ...

ItaliaViva : Visto che io e @berlusconi saremo candidati nella circoscrizione senatoriale di Milano 2 come capolista lui di… - Agenzia_Ansa : L'avvocato Niccolò Ghedini, senatore di Forza Italia e storico legale di Silvio Berlusconi, è morto oggi all'ospeda… - berlusconi : Mentre a sinistra chiacchierano e accusano, Forza Italia e il centrodestra si concertano sui temi concreti. L’aumen… - piolanti_regina : Sono patriota. Amo l‘Italia ma in certi momenti mi vergogno di questo mio paese. Ho letto che molti nemici di Berl… - SecolodItalia1 : Berlusconi: «In Italia c’è una grande destra democratica,, le polemiche sulla Fiamma sono irrilevanti»… -

...e Paolo Barelli in Sradegna con Silvioche si doveva svolgere ieri è stato rinviato a oggi.e il via libera dialle liste sono stati rinviati a domani. A Fratelli d'...... la Lega è Salvini, Fratelli D'- con La Russa, la Santanchè, Durigon e Crosetto - non ... E' un partito che si professa di centrosinistra ma ha governato per vent'anni con, il quale, ...La campagna elettorale lampo per le politiche 2022 è entrata nel vivo: quali sono le strategie dei partiti Un'analisi sulla comunicazione dei leader.E Giorgia ha battuto molto su questo tasto per provare a convincermi...", spiega riferendosi alla leader di Fratelli d'Italia. "Lei è come Berlusconi nel 1994 e Renzi nel 2014, avrà un grande successo ...