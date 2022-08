Berlusconi: «In Italia c’è una grande destra democratica, le polemiche sulla Fiamma sono irrilevanti» (Di venerdì 19 agosto 2022) La questione della Fiamma nel simbolo di Fratelli d’Italia? «Francamente mi sembra il più irrilevante dei dibattiti». Silvio Berlusconi in un’intervista a Il Foglio liquida con poche parole tutte le polemiche strumentali della sinistra contro Fratelli d’Italia. Berlusconi sul centrodestra «Il nostro centrodestra – puntualizza – non ha nulla a che vedere con le componenti di estrema destra che esistono in altri Paesi, mentre in Italia sono fortunatamente ininfluenti perché esiste una grande destra democratica. La nostra presenza – lo ripeto – è garanzia della vocazione democratica, europeista e atlantista della coalizione. Se così non ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 agosto 2022) La questione dellanel simbolo di Fratelli d’? «Francamente mi sembra il più irrilevante dei dibattiti». Silvioin un’intervista a Il Foglio liquida con poche parole tutte lestrumentali della sinistra contro Fratelli d’sul centro«Il nostro centro– puntualizza – non ha nulla a che vedere con le componenti di estremache esistono in altri Paesi, mentre infortunatamente ininfluenti perché esiste una. La nostra presenza – lo ripeto – è garanzia della vocazione, europeista e atlantista della coalizione. Se così non ...

