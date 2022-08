Bergamo: domani a Valbondione 'Il Grande Sentiero' dedica serata a Mario Rigoni Stern (Di venerdì 19 agosto 2022) Milano, 19 ago.(Adnkronos) - domani, al Rifugio Curò di Valbondione, in provincia di Bergamo, tornano gli eventi della rassegna 'Il Grande Sentiero'. Il secondo dei 15 appuntamenti previsti dal programma, fatto di film in anteprima e incontri in rifugi alpini, parchi, piazze, antiche strade e cortili, presenta dalle 21 una serata dedicata a Mario Rigoni Stern. Si comincia con canti e letture di Alessandra Ingoglia e Michele Dal Lago: 'Cime tempestose. La montagna e la guerra in Mario Rigoni Stern'. A seguire il film 'Il Sergente dell'Altopiano' di Tommaso Brugin e Federico Mazza: un viaggio tra presente e passato, ricco di testimonianze e riflessioni per raccontare lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Milano, 19 ago.(Adnkronos) -, al Rifugio Curò di, in provincia di, tornano gli eventi della rassegna 'Il'. Il secondo dei 15 appuntamenti previsti dal programma, fatto di film in anteprima e incontri in rifugi alpini, parchi, piazze, antiche strade e cortili, presenta dalle 21 unata a. Si comincia con canti e letture di Alessandra Ingoglia e Michele Dal Lago: 'Cime tempestose. La montagna e la guerra in'. A seguire il film 'Il Sergente dell'Altopiano' di Tommaso Brugin e Federico Mazza: un viaggio tra presente e passato, ricco di testimonianze e riflessioni per raccontare lo ...

