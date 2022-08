Berardi al Sassuolo fino al 2027: "Forse perché...", lo sfregio all'ultima bandiera del calcio italiano (Di venerdì 19 agosto 2022) In un calcio in cui i valori di una volta sono sempre più rari, c'è ancora chi sceglie di diventare una bandiera. Il 28enne Domenico Berardi rinnova fino al 2027 il suo contratto con il Sassuolo, legandosi simbolicamente a vita con il club che lo ha cresciuto (guadagnerà 3 milioni di euro a stagione, per un aumento di circa un milione rispetto al vecchio accordo). Quando scadrà la nuova intesa, dopotutto, Mimmo avrà 33 anni e le possibilità di aspirare a un salto in una big saranno decisamente ridotte. Berardi ha scelto così: meglio essere grande a casa propria, piuttosto che uno dei tanti altrove. Che poi, per il fantasista della Nazionale (6 reti in 24 presenze per lui in azzurro), Sassuolo non ha sempre significato casa. Lui, in realtà, nasce a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) In unin cui i valori di una volta sono sempre più rari, c'è ancora chi sceglie di diventare una. Il 28enne Domenicorinnovaalil suo contratto con il, legandosi simbolicamente a vita con il club che lo ha cresciuto (guadagnerà 3 milioni di euro a stagione, per un aumento di circa un milione rispetto al vecchio accordo). Quando scadrà la nuova intesa, dopotutto, Mimmo avrà 33 anni e le possibilità di aspirare a un salto in una big saranno decisamente ridotte.ha scelto così: meglio essere grande a casa propria, piuttosto che uno dei tanti altrove. Che poi, per il fantasista della Nazionale (6 reti in 24 presenze per lui in azzurro),non ha sempre significato casa. Lui, in realtà, nasce a ...

