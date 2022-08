Benfica vede i gironi di Champions League

(Di venerdì 19 agosto 2022) . La squadra lusitana sul campo neutro di Lodz batte la Dinamo Kiev per 2-0. Pareggio 2-2, invece, nell’altro big match di spareggio all’Ibrox Park tra Glasgow Rangers e Psv Eindhoven. Nell’esordio europeo in Conferencela Fiorentina batte il Twente per 2-1, di Nico Gonzales e Cabral le reti dei gigliati.di: i lusitani vincono 2-0 sul neutro di Lodzdi. La squadra di Roger Schimdt batte 2-0 la Dinamo Kiev e prenota un posto per la fase adella prossima massima competizione continentale. Le reti entrambe nel primo tempo di Gilberto Junior (9?) e Gonçalo Ramos (37?) permettono aldi vincere il primo importante ...

PLAYOFF CHAMPIONS LEAGUE - Tre partite nella serata valida per l'ultimo turno di qualificazione ai gironi. Il Benfica vince per 2-0 contro la Dinamo Kiev a Lodz ...I portoghesi si portano avanti nell'andata dei playoff decisivi per la fase a gironi: 2-0 agli ucraini, Gonçalo Ramos sugli scudi.