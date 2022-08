Benevento | i convocati per il Genoa | Koutsoupias alza bandiera bianca

(Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Al termine della seduta di allenamento di oggi, il tecnico giallorosso Fabio Caserta ha comunicato l’elenco dei calciatori disponibili per la seconda giornata di campionato Serie B. Ilsarà impegnato domani sera al “Ferraris” contro ile per la sfida ai rossoblù di Blessin dovendo fare a meno del greco, fermato da un problema a un ginocchio accusato nell’allenamento di mercoledì, oltre che di Basit e Sanogo. Di seguito igiallorossi: 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 96 Capellini Riccardo, 2 El Kaouakibi Hamza, 10 Farias Diego, 88 Forte Francesco, 18 Foulon Daam, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 7 Karic Nermin, 20 La Gumina Antonino, 3 Letizia Gaetano, 22 Lucatelli Igor, 12 ...

GENOA-BENEVENTO, I CONVOCATI DI MISTER CASERTA Per la gara di Genoa-Benevento, il tecnico Fabio Caserta avrà subito a disposizione i nuovi arrivati Antonino La Gumina e Alberto Paleari ...Mister Dionigi: "Avversario difficile, al "Vigorito" per iniziare bene il campionato". Ecco i 24 i convocati dal tecnico per la sfida di stasera. "I ragazzi conosceranno le mie scelte poco prima, non ...