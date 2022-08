Bayer Leverkusen, biglietti gratis per i residenti del quartiere dello stadio del club tedesco (Di venerdì 19 agosto 2022) Iniziativa curiosa da parte del Bayer Leverkusen, per tutti coloro che abitano nei pressi dello stadio del club tedesco. La società ha infatti deciso di dare la possibilità ai residenti del quartiere della BeyArena di avere 4 biglietti gratis per la partita contro l’Hoffeneim. Una sorta di rimborso per tutte queste persone, le quali ogni weekend devono sopportare il caos che si viene a creare in occasione dei match del Bayer Leverkusen. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) Iniziativa curiosa da parte del, per tutti coloro che abitano nei pressidel. La società ha infatti deciso di dare la possibilità aideldella BeyArena di avere 4per la partita contro l’Hoffeneim. Una sorta di rimborso per tutte queste persone, le quali ogni weekend devono sopportare il caos che si viene a creare in occasione dei match del. SportFace.

