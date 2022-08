Basket, Supercup 2022: la Serbia batte in rimonta gli Azzurri, non bastano 25 punti di uno scatenato Fontecchio (Di venerdì 19 agosto 2022) L’Italia lotta fino alla fine, ma è la Serbia a prevalere per 86-90 nella prima sfida della Supercup 2022 (torneo amichevole in svolgimento ad Amburgo – Germania). Gli Azzurri tengono testa ai quotatissimi balcanici – orfani di Milos Teodosic, tagliato dal CT Pesic in vista dell’EuroBasket 2022 – per tre quarti, con i serbi che tentano il tutto per tutto nell’ultima frazione operando il sorpasso decisivo nei minuti conclusivi. L’Italia ritornerà in campo domani alle ore 16:00 per la finale per il 3°/4° posto contro la perdente di Germania-Repubblica Ceca (palla a due questa sera alle ore 20:30), mentre la Serbia sfiderà la vincente nella finale per il 1°/2° posto (ore 18:30 di domani). Top scorer per gli Azzurri un sempre efficace Simone ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) L’Italia lotta fino alla fine, ma è laa prevalere per 86-90 nella prima sfida della(torneo amichevole in svolgimento ad Amburgo – Germania). Glitengono testa ai quotatissimi balcanici – orfani di Milos Teodosic, tagliato dal CT Pesic in vista dell’Euro– per tre quarti, con i serbi che tentano il tutto per tutto nell’ultima frazione operando il sorpasso decisivo nei minuti conclusivi. L’Italia ritornerà in campo domani alle ore 16:00 per la finale per il 3°/4° posto contro la perdente di Germania-Repubblica Ceca (palla a due questa sera alle ore 20:30), mentre lasfiderà la vincente nella finale per il 1°/2° posto (ore 18:30 di domani). Top scorer per gliun sempre efficace Simone ...

