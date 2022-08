Basket Nba: primo memorial per Kobe Bryant nel paesino dove visse da bambino (Di venerdì 19 agosto 2022) A Cireglio, Pistoia, paese dell’Appennino dove Kobe Bryant era cresciuto insieme al padre Joe, che tra il 1987 e il 1989 fu giocatore professionista nel Pistoia Basket di serie A/1, è stato organizzato un memoria proprio per il campione. Bryant è purtroppo venuto a mancare in un incidente aereo nel gennaio 2020 vicino Los Angeles. Il ‘Kobe Bryant Cireglio’, si svolgerà dal 21 al 23 agosto, con tre giocatori per squadra, sono in programma gare eliminatorie domenica a partire dalle 18, semifinali e finale martedì, alla stessa ora. Alla fine del torneo ci saranno la premiazione e l’intitolazione del campetto a Kobe Bryant, appena ristrutturata con i colori giallo e viola della sua squadra dove è diventato leggenda: i ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) A Cireglio, Pistoia, paese dell’Appenninoera cresciuto insieme al padre Joe, che tra il 1987 e il 1989 fu giocatore professionista nel Pistoiadi serie A/1, è stato organizzato un memoria proprio per il campione.è purtroppo venuto a mancare in un incidente aereo nel gennaio 2020 vicino Los Angeles. Il ‘Cireglio’, si svolgerà dal 21 al 23 agosto, con tre giocatori per squadra, sono in programma gare eliminatorie domenica a partire dalle 18, semifinali e finale martedì, alla stessa ora. Alla fine del torneo ci saranno la premiazione e l’intitolazione del campetto a, appena ristrutturata con i colori giallo e viola della sua squadraè diventato leggenda: i ...

