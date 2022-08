Baseball | Europei Under 18 2022 | Italia in semifinale | superato il girone con brividi

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 agosto 2022) L’, pur con parecchi, riesce a conquistare l’accesso alladel campionato europeo di18, che si sta svolgendo in Repubblica Ceca e, per le fasi conclusive, ha in Brno la città protagonista. Gli azzurri avevano esordito con un tennistico 15-0 nei confronti dell’Irlanda, tra le squadre meno attrezzate del torneo, ma si sono dovuti poi arrendere al cospetto dei padroni di casa della Repubblica Ceca per 9-3, mettendo così in pericolo la qualificazione., Serie A: San Marino vince la prima sfida delle semifinali scudetto Dopo il successo di Ferragosto con Israele, l’ha dovuto poi affrontare la partita più difficile contro la Germania, incertissima e decisa da un grande Venditti. Non sarebbe ...