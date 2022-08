Baseball | Europei U18 2022 | beffa per l’Italia! La Spagna passa solo all’ultimo inning e vola in Finale

(Di venerdì 19 agosto 2022) Responso amaro in Repubblica Ceca. L’Italia ha infatti perso la semidei CampionatiUnder 18 di, cedendo il passo allacon il risultato di 2-3 dopo un settimoa dir pocordo. Buona partenza per gli azzurri, bravissimi are subito in vantaggio nel secondo turno con un doppio di Adorn che ha mandato Annunziata Nino a segno; la risposta dellaarriva dopo due riprese concluse con un nulla di fatto. Al quinto infatti Costales e Zambrano ripristinano gli equilibri iniziali, salvo subire di nuovo un mini allungo dell’Italia che, al sesto, grazie a una valida di Niccolò Funzione mettono nuovamente il muso davanti Ma nell’ultimo atto esce fuori la grinta degli iberici, audaci nel ...

