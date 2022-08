Barcellona | Lewandowski derubato mentre firma autografi

(Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Brutta disavventura per Robert, che è statodavanti al centro di allenamento del. L’ex attaccante del Bayern Monaco, prima di svolgere la seduta di allenamento, si è fermato in macchina all’esterno della struttura perree scattare foto con i tifosi che stavano aspettando l’ingresso dei giocatori davanti al cancello. Secondo la ricostruzione riportata dal quotidiano spagnolo Sport, due individui hanno approfittato del momento di confusione per aprire lo sportello della macchina die rubargli un orologio, dal valore di 75mila euro, e il cellulare. L’attaccante delavrebbe provato a inseguire con la macchina i malviventi e qualche minuto più tardi sul posto sono arrivate due macchine ...

