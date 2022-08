Barbara D’Urso smascherata? La vip interviene a commentare la foto

Leggi su inews24

(Di venerdì 19 agosto 2022) Una vipperledi. Ecco le differenze fra come la conduttrice Mediaset si mostra sui social network e su come si presenta dal vivo durante le sue vacanze in Toscana.è un personaggio televisivo che indubbiamente piace molto. Allo stesso tempo, però, sembrerebbe avere anche molti detrattori. L'articolo proviene da Inews24.it.