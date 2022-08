Aubameyang torna in Premier? Il Chelsea spinge | proposto uno scambio al Barcellona

(Di venerdì 19 agosto 2022)potrebbe già fare ritorno inLeague. Sull’attaccante dell’interesse delL’esperienza di Pierre-Emerickalpotrebbe essere più breve di quanto immaginato. Sul centravanti ex Arsenal è forte l’interesse del, che vorrebbe riportare inLeague il gambiano. I Blues, secondo The Athletic, hannoal15 milioni di sterline più il cartellino di Marcos Alonso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

