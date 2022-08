Aubameyang | si ferma la Ferrari e va dal carro attrezzi | accerchiato da tifosi e giornalisti

Gazzetta

Disavventura per l'attaccante del Barcellona che ha avuto un problema con la sua Ferrari, chiamato il carro attrezzi però viene accerchiato da tifosi ...La non sia Kostic - sbarcato in mattinata a Caselle prima delle visite mediche - e ora punta forte ... secondo El Mundo Deportivo la rescissione è vicina mentre in Spagna rimarrebbe(... Aubameyang, si ferma la ferrari e va dal carroattrezzi Disavventura per l'attaccante del Barcellona che ha avuto un problema con la sua Ferrari, chiamato il carroattrezzi però viene accerchiato da tifosi e ...Il Barcellona sta continuando la propria rivoluzione ed è pronta a stabilire il futuro di tre giocatori: la Juventus può esultare ...