Aubameyang, che guaio: problema alla Ferrari e finisce al carroattrezzi (VIDEO) (Di venerdì 19 agosto 2022) Problemi alla Ferrari di Aubameyang, attaccante del Barcellona. Il giocatore è costretto a farla sistemare e viene ripreso mentre è dal carroattrezzi. Leggi su itasportpress (Di venerdì 19 agosto 2022) Problemidi, attaccante del Barcellona. Il giocatore è costretto a farla sistemare e viene ripreso mentre è dal

ZonaBianconeri : RT @giarctic: #Calciomercato #Juventus Trattativa per #Depay sempre più complicata. Vista l’assenza di un’offerta per il cartellino e le d… - giarctic : #Calciomercato #Juventus Trattativa per #Depay sempre più complicata. Vista l’assenza di un’offerta per il cartell… - _shariiiii_ : @Marcojuve941 perché se Aubameyang parte,Depay è facile che resti al Barcellona - elleeffe9 : @giuseppeJ1306 non credo e non ci voglio credere, è palese che depay è fuori dal progetto e questa attesa non signi… - GGiusepu : Finirà con il Barça che vende Aubameyang e si tiene Depay -