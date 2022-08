Atti persecutori su una vicina, arrestato 50enne nel casertano (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Pesanti e insistenti apprezzamenti” nei confronti di una vicina di casa, un comportamento che durava da circa un anno con gravi ripercussioni sulla donna e al quale hanno posto fine i carabinieri, che oggi hanno arrestato ad Arienzo (Ce) un cinquantenne del posto per Atti persecutori, resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata. I carabinieri hanno sorpreso l’uomo in piazza Valletta mentre inveiva, anche con minacce di morte, nei confronti di una vicina di casa e del fidanzato di questa. I militari dell’Arma sono riusciti, non senza difficoltà e ricevendo violenti spintoni, a contenere l’aggressività dell’uomo, che è stato arrestato e condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Immagine di repertorio L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Pesanti e insistenti apprezzamenti” nei confronti di unadi casa, un comportamento che durava da circa un anno con gravi ripercussioni sulla donna e al quale hanno posto fine i carabinieri, che oggi hannoad Arienzo (Ce) un cinquantenne del posto per, resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata. I carabinieri hanno sorpreso l’uomo in piazza Valletta mentre inveiva, anche con minacce di morte, nei confronti di unadi casa e del fidanzato di questa. I militari dell’Arma sono riusciti, non senza difficoltà e ricevendo violenti spintoni, a contenere l’aggressività dell’uomo, che è statoe condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Immagine di repertorio L'articolo proviene da ...

