Atti persecutori e lesioni: altre accuse per il 76enne che ha investito il vicino per il parcheggio (Di venerdì 19 agosto 2022) Canonica d'Adda. Non era la prima volta che S. C., 76 anni, litigava per quel posto auto condominiale con il suo vicino di casa che poi martedì mAttina ha cercato di investire con il suo Hummer. Ma non solo con lui, perchè secondo quanto ricostruito dai carabinieri del comando di Treviglio, coordinati dal pubblico ministero Giancarlo Mancusi, l'anziano discuteva spesso con gli altri abitanti del condominio di via Sant'Anna 2A a Canonica d'Adda. E sempre per motivi futili. Per questo il magistrato ha deciso di contestare all'uomo, già indagato per tentato omicidio, anche l'accusa di Atti persecutori. Alle spalle avrebbe infAtti una lunga lista di accese discussioni con i vicini per le più banali motivazioni come, per esempio, il taglio dell'erba del giardino. Anche se mai prima d'ora erano dovute ...

