Atletico Madrid | 'no' all'offerta del Chelsea per Llorente

gippu1 : #Casemiro ha vinto 10 delle 11 finali internazionali giocate con il Real Madrid. Nell'unica che ha perso (la Superc… - granatiere1906 : Quello a dx mi sembra di averlo visto giocare nell'Atletico Madrid, ma sbaglio sicuramente. È un colpo Juve, come R… - Crypto_Blog_IT : L'app Move-to-Earn di #Solana lancerà un collaborazione #NFT con l'Atlético Madrid ?? ?? - AndyTheZup : @scorpion210511 @HeyMiChiamoCiao @TestaGrigia2 @AndrewMari1988 Se avete un ranking di merda non è colpa della sfiga… - OLandsknecht : @ZiROMELU90 Lo Spezia sarà un incrocio tra l'Atletico Madrid e l'Atletico Bilbao degli anni '80, voleranno tibie e quant'altro. -

TUTTO mercato WEB

L'alle prese con una sorta di nuovo caso Morata, stavolta al contrario: e lo scenario per il top è incredibileClausole, contratti, riscatti e accordi da ridiscutere. Il calciomercato è ...... sennò è alta la tentazione di cederlo", le parole di Cobolli Gigli in riferimento al comportamento del giocatore prima dell'amichevole contro l'nel pre stagionale. Tutta la Serie A ... Atletico Madrid, Griezmann si allontana. Il club non intende pagare i 40 milioni di clausola Calciomercato Sampdoria, l'obiettivo Marcos Paulo sempre più lontano dall'Atletico Madrid: gli agenti tentano di riportarlo in Brasile ...Manchester City-Manchester United 4-1: De Bruyne fa volare i Citizens 6 Mar Atletico Madrid-Manchester City 0-0: sarà Guardiola vs Ancelotti in semifinale 13 Apr Real Madrid-Manchester City, Ancelotti ...