Atletica | Roberto Orlando | “Bisogna lavorare per il prossimo anno”

(Di venerdì 19 agosto 2022) L’Italia non avrà rappresentanti tra i dodici atleti al via della finale del lancio del giavellotto maschile degli Europei 2022 dileggera:si è classificato al 19° posto assoluto (9° nel Gruppo A), con la misura di 73.59, fatta al secondo tentativo. Per la qualificazione serviva 77.20. Così l’azzurro ai microfoni di Rai Sport: “Sono entrato deciso in pedana, poi purtroppo non ho trovato le giuste sensazioni. Non ho mai trovato la condizione tecnica, non giravano le gambe. Dopo la Coppa Europa, dove sono arrivato terzo, qualcosa è andato storto.per il“. Foto: FIDAL/COLOMBO