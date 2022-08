Atletica | Massimo Stano e la voglia di Europeo | “Tutti vogliono battermi | ma questo mi gasa”

(Di venerdì 19 agosto 2022)si presenta tra i grandi favoriti della vigilia alla 20 km di marcia degli Europei 2022. Il Campione Olimpico della distanza, fresco di trionfo sulla 35 km ai Mondiali, cercherà il colpaccio per le strade di Monaco (sabato 20 agosto, ore 08.30) e punta a completare una tripletta che sarebbe antologica. Il pugliese ha analizzato la situazione nella conferenza stampa della vigilia: “Ogni vittoria crea aspettative nel pubblico e sicuramente anche negli avversari, che potrebbero allearsi per cercare di. C’è piùdi battere, già prima dei Mondiali la sentivo nell’aria. Però mi, mi dà la carica. Non ho paura e amo le sfide”.potrebbe emulare la tripletta di Alberto Cova, l’unico atleta italiano a poter ...

zazoomblog : Atletica Massimo Stano a caccia dell’oro europeo: “Vogliono battermi mi dà la carica. Sarebbe una tripletta storica… - Sport_Fair : #Monaco2022 Massimo #Stano si prepara per la 20 chilometri di marcia agli Europei: l'Italia si gioca una carta impo… - Massimo_Mete : RT @perchetendenza: #Jacobs: Perché ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri agli Europei di atletica di #Munich2022 con il tempo di 9''95… - Massimo_Mete : RT @sportface2016: +++GIANMARCO #TAMBERI SUL TETTO D'EUROPA: MEDAGLIA D'ORO AGLI EUROPEI DI #MONACO. ANCORA TRIPUDIO AZZURRO+++ #Atletica - AntonioTisi : Dalle 21.05, #ZonaCesarini su @Radio1Rai e @Radio1Sport. #Nuoto, Europei 2022, @CarloVerna58 e Manuela Collazzo.… -

rispetto ma nessun timore reverenziale. Quel che è certo è che siamo in crescita e che il ... ma non confondiamo la condizione fisica da quella. Chi è guarito deve entrare nella giusta ...'L'obiettivo - spiegaMagnani , allenatore di Aouani e direttore tecnico dell'Casone Noceto - è schierare a Castelfranco la miglior squadra possibile, in modo da ampliare il ...Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.(Germania) - Marcell Jacobs non corre la batteria della staffetta 4x100 degli Europei di atletica di Monaco di Baviera ... come la pioggia di Monaco di Baviera, dà il massimo. (Vanity Fair Italia) ...