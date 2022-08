Atletica | le staffettiste della 4×400 | “La finale era alla nostra portata”

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 agosto 2022) La staffettafemminile dell’Italia ha mancato l’ingresso inagi Europei 2022 dileggera: le azzurre Anna Polinari, Raphaela Lukudo, Virginia Troiani ed Alice Mangione hanno concluso la prima batteria al sesto posto, piazzamento non sufficiente per sperare nel ripescaggio, con il tempo di 3:28.14. Palpabile la delusione delle azzurre ai microfoni di Rai Sport. Anna Polinari: “Abbiamo dato il 110%, non sempre le cose vanno come vorremmo“. Raphaela Lukudo: “Nella seconda frazione non dovevo perdere il treno, ho resistito, poi sono scappate“. Virginia Troiani: “Tutte sono andate molto forte, il nostro è un tempo migliore delle batterie di Eugene, l’obiettivo era correre col tempodi Eugene“. Alice Mangione: “Sono delusa e dispiaciuta. Ci abbiamo provato, la ...