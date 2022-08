Atletica | Italia estromessa dalla finale 4×100 | la Turchia vince il ricorso | poi corre in 38 98 ed elimina gli azzurri

(Di venerdì 19 agosto 2022) L’nonrà ladellamaschile agli Europei. Glisi erano originariamente qualificati all’atto conclusivo grazie al secondo tempo di ripescaggio (39.02), ma poi è arrivato ildella: il loro primo frazionista era stato danneggiato dal finlandese (gli aveva toccato il braccio in fase di cambio) e così gli anatolici hanno avuto la possibilità dire nuovamente la batteria. Lo hanno fatto da soli (vantaggio enorme), in corsia 3 e sotto il sole, dopo che per tutta la mattinata era piovuto a Monaco (Germania). Il quartetto turco ha siglato il tempo di 38.98, ovvero quattro centesimi meglio di quanto l’era riuscita a fare in precedenza. La conseguenza è presto detto: secondo tempo di ...

