Atletica | Italia 4×100 femminile | “Finale non scontata | era l’obiettivo” Zaynab Dosso | “Puntiamo a qualcosa di più”

(Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo lamaschile, anche quellaraggiunge laagli Europei di Monaco di Baviera. Stavolta nessun brivido, in virtù del terzo posto in batteria: relativo il tempo, 43?28, dato che l’importante era classificarsi proprio nelle prime tre posizioni. Cosìalla Rai: “Non era scontato raggiungere la, l’abbiamo raggiunta e va bene. Oradi più, abbiamo tutto l’indispensabile. Metteremo il 110%, se viene quello a cui noi stiamo pensando saranno belle cose“. A seguire c’è Gloria Hooper: “Abbiamo avuto una piccola incertezza, siamo state subito vicine. Ma alla fine il cambio è venuto abbastanza bene.era di arrivare in, l’abbiamo fatto e siamo ...

Problema muscolare nel riscaldamento per il campione continentale dei 100. Gli azzurri faticano ma centrano la finale con il settimo tempo Senza Marcell Jacobs l'Italia si qualifica per la finale della 4x100 maschile con il settimo tempo. Il campione olimpico e continentale dei 100 dà forfait a pochi minuti dal via, dopo il riscaldamento, sembra per un problema muscolare.